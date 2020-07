Parma-Napoli, il labiale di Insigne a Giua. Male Allan. Koulibay sta tornando

Il Parma ha battuto il Napoli per 2-1. I crociati non hanno rubato nulla, ma è chiaro che sul risultato finale pesano anche gli errori del direttore di gara. Ha assegnato due discutibili rigori alla compagine di casa senza nemmeno consultare il Var. Il Napoli ha degli eventi demeriti, sembra avere staccato la spina. Gli azzurri hanno ormai solo una data in mente: quella dell’otto agosto, il giorno della sfida di Champions contro il Barcellona. Parma Calcio v SSC Napoli – Serie A Male Allan. Il… continua a leggere sul sito di riferimento