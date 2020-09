Parma Napoli, il tweet di De Laurentiis: “Complimenti alla squadra e a Gattuso”

Nella giornata di ieri il Napoli ha fornito una bella prestazione contro il Parma. Un po’ opaca forse nel primo tempo, con i giocatori crociati che si sono difesi egregiamente e hanno interrotto tutte le linee di passaggio. Ma poi, nel secondo tempo, con il cambio modulo e l’ingresso di Osimhen che i difensori avversari non sapevano come prendere, la gara si è sbloccata. Dopo il goal di Mertens si sono aperti molti spazi per un Napoli che si presentava ultra-offensivo: e così per gli uomini di Gattuso è stato semplice portare a casa il risultato. Un risultato che fa felice Aurelio De Laurentiis, come si vede dal suo ultimo Tweet.

I complimenti di De Laurentiis

“Buona la prima. Complimenti alla squadra e a Rino Gattuso“. Così commenta la vittoria a Parma Aurelio De Laurentiis, orgoglioso della prestazione dei suoi calciatori e delle scelte del tecnico, che decisamente ha cambiato la gara inserendo Osimhen nel secondo tempo. Il patron del Napoli attendeva una gara del genere, giocata dal Napoli in modo compatto per poi far male quando ce n’era la possibilità concreta. ADL sarà stato contento anche di Osimhen, affare non da poco: i 70 milioni spesi per lui sono un macigno che pesa sulle spalle del ragazzo, che neanche sembra accorgersene. Il suo ingresso ha cambiato il piglio del Napoli.

