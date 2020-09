Parma-Napoli, la prima partita con tifosi allo stadio! L’Emilia Romagna dà l’ok: via ai 1000 spettatori!

La Serie A ce l’ha fatta: torna il pubblico. Come annunciato dal Ministro Spadafora, soltanto 1000 saranno i tifosi ai quali al momento si garantirà l’accesso agli stadi, però è comunque un punto di partenza. Si comincerà proprio dal Napoli, secondo quanto riferisce La Repubblica. Il prossimo 20 settembre Parma-Napoli delle 12:30 sarà la prima sfida di campionato con pubblico. Il Tardini apre i battenti e lo stesso accadrà per tutta l’Emilia Romagna: al Mapei si consentirà l’accesso per Sassuolo-Cagliari.

L’ok con ordinanza della Regione Emilia-Romagna che concede la deroga al numero massimo di spettatori previsti per gli eventi sportivi nazionali e internazionali.

