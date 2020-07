Parma-Napoli, la sblocca Caprari dal dischetto: è 1-0

Finisce 1-0 il primo tempo tra Parma e Napoli. Il gol arriva proprio all’ultimo pallone giocato della prima frazione di gioco.

Parma-Napoli, gol di Caprari dagli 11 metri

Arriva allo scadere del primo tempo la rete dell’1-0 del Parma contro il Napoli. La rete nasce da un fallo di Mario Rui, in area di rigore, ai danni di Grassi: Giua non ha dubbi e fischia il calcio di rigore per gli emiliano. A finalizzarlo è Caprari che spiazza Meret: il portiere a sinistra e palla a destra, è 1-0.

