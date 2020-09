Parma-Napoli, Osimhen trasforma il match in una passeggiata ma la formazione non è sbagliata. L’analisi

È arrivato Osimhen e ogni cosa è parsa una passeggiata. Riassume così La Gazzetta dello Sport l’intervento del nigeriano, che nel secondo tempo di Parma-Napoli ha esordito con la maglia azzurra in Serie A.

Gattuso ha preferito non scommettere sul nuovo centravanti fin dal primo minuto e questo atteggiamento aveva insospettito la critica e i tifosi. Tutto ha una spiegazione, come specifica La Rosea:

Gli immancabili profeti del “senno di poi” diranno che Gattuso ha sbagliato la formazione e che Osimhen doveva essere schierato dall’inizio e non a gara in corso, tant’è vero che la sua presenza è stata decisiva. Le cose non stanno proprio così: il Napoli non può ancora permettersi di mandare in campo contemporaneamente quattro attaccanti (Insigne, Mertens, Lozano e Osimhen) perché non ha la forza per supportare (e sopportare) una simile batteria. Finché si tratta di mezz’oretta, va bene, ma di più sarebbe un rischi.