Il Napoli ha perso una gara molto strana contro il Parma al Tardini. La sconfitta arriva al termine di una partita dai ritmi bassissimi, decisa da 3 rigori (di cui l’ultimo parecchio dubbio). Era una gara da 0-0, iniziata a spron battuto dal Napoli ma tenuta benissimo bloccata dal Parma, che come previsto ha mantenuto strette le linee ed ha impedito al Napoli di muoversi in profondità. Anche la mancanza di Milik e Mertens ha influito sull’andamento della gara, che non è stata entusiasmante da nessun punto di vista. Il Napoli ha però tenuto il possesso di palla per la maggior parte della partita, confermandosi al primo posto per quanto riguarda questo dato in Serie A. Gattuso sarà molto arrabbiato per la prestazione, blanda come ritmo e scarsa nella tecnica soprattutto in alcuni calciatori. Allan su tutti ha sbagliato moltissimi passaggi, a tal punto che il tecnico ha dovuto sostituirlo. Nel post-partita a commentare la gara su DAZN è intervenuto Pezzella, uno dei migliori del Parma oggi.

LEGGI LE PAGELLE DI PARMA NAPOLI DI CN1926

Le parole di Pezzella

“Sicuramente una partita che sento di più rispetto le altre. In ogni caso sono contento per i tre punti e la salvezza aritmetica. Oggi è stata una vittoria di liberazione, perché le sconfitte precedenti non le meritavamo affatto. Abbraccio? Un momento intenso, siamo un gruppo unito dentro e fuori dal campo. Il mister ha fatto un bel discorso: è stata una grande emozione. Kulu? E’ un ragazzo molto umile, sta pensando al Parma e sarà così fino al 2 agosto. In allenamento resta molto difficile marcarlo, è fortissimo”.

SEGUICI ANCHE SU TWITTER

The post Parma, Pezzella: “Contento per i tre punti, questa gara contava molto per me” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento