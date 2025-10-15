Parodi (Anm) su Garlasco: vicenda privata, interesse pubblico è altra cosa

“Spettacolarizzazione non giova a nessuno”

Milano, 15 ott. (askanews) – “Trovo che sia una forma di spettacolarizzazione della giustizia che non giova a nessuno. Per citare il grande giurista Glauco Giostra, un conto sono le informazioni di interesse pubblico e un conto sono le informazioni per il pubblico”. Lo ha detto il presidente dell’Anm, Cesare Parodi, commentando gli sviluppi del caso Garlasco a margine di un convegno su sovraffollamento delle carceri e dignità dei detenuti in corso al Palazzo di Giustizia di Milano.”Stiamo parlando di potenziali errori giudiziari neanche dopo una sentenza di primo grado ma in fase di indagine – ha precisato il presidente dell’Anm -. E’ una cosa incredibile: sono indagini complesse che vanno a ripercorrere anni di approfondimenti, ma tante persone hanno già le risposte pronte: io le invidio molto perché credo che sia molto difficile arrivare a ricostruire certi fatti, ma questo probabilmente fa vendere e fa audience. Abbiamo trasmissioni di ore su questi temi, il pubblico chiede questo e le tv glielo danno, ma mi domando quanto tutto questo giova per una piena comprensione dei problemi del sistema giudiziario che invece dovrebbe essere quello che condiziona positivamente l’opinione pubblica”.”Con tutto il rispetto – ha sottolineato Parodi – l’interesse pubblico è un’altra cosa: questo è un interesse per il pubblico, non è un interesse pubblico. Questa è una vicenda strettamente privata, dolorosa, pluriennale, ma che non credo che ci sia un interesse pubblico a conoscere esattamente cosa sia accaduto. Secondo me, è la mia opinione, ha un interesse mediatico fortissimo, ma sono due cose molto diverse”.