“parole-consapevoli”,-napoli-educa-i-giovani-a-un-linguaggio-responsabile

A Palazzo San Giacomo il progetto che insegna a usare le parole con rispetto, anche online

Educare al rispetto partendo dalle parole e dal modo in cui vengono usate, soprattutto online: è questa la sfida al centro del progetto “Parole Consapevoli”, presentato questa mattina ai Dirigenti scolastici della città di Napoli nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo. Un’iniziativa che punta a trasformare il linguaggio in uno strumento di crescita, inclusione e responsabilità, rendendo studentesse e studenti protagonisti di un percorso di consapevolezza nel mondo reale e digitale.

Il progetto nasce con l’obiettivo di accompagnare i giovani nella scoperta del valore delle parole, aiutandoli a sviluppare una maggiore consapevolezza nell’utilizzo dei social media e degli strumenti di comunicazione online. Il cuore dell’iniziativa è la realizzazione, insieme agli studenti, di una serie audiovisiva composta da brevi video, pensati per promuovere l’educazione ai media, contrastare l’hate speech e il linguaggio aggressivo e stimolare un’analisi critica delle dinamiche comunicative che caratterizzano i social network.

«Contrastare l’uso improprio dei social media è una responsabilità educativa condivisa – ha dichiarato l’Assessore all’Istruzione e alle Famiglie, Maura Striano – Occorre mettere studentesse e studenti al centro, tutelandoli e accompagnandoli in una crescita consapevole». Un messaggio che sottolinea l’importanza di un’alleanza tra istituzioni, scuola e famiglie per affrontare in modo costruttivo le sfide educative poste dal digitale.

Durante l’incontro è intervenuta anche la professoressa Daniela Noletta, dell’Istituto Comprensivo “Sulmona – Catullo – Salesiane” di Pomigliano d’Arco, che ha portato la testimonianza diretta di un’esperienza già realizzata. Nel suo istituto, infatti, il progetto “Parole Consapevoli” ha coinvolto con entusiasmo gli studenti e ha portato alla produzione di dieci cortometraggi, tutti interpretati dai ragazzi. Un risultato che dimostra come la partecipazione attiva possa trasformarsi in uno strumento di crescita, creatività e responsabilizzazione.

«Ascoltare i più giovani è fondamentale per costruire politiche giuste e inclusive: dobbiamo continuare a creare spazi sicuri in cui possano esprimersi liberamente e senza timore», ha affermato Anna Maria Maisto. «Questa iniziativa permetterà ai giovani di diventare protagonisti nello scoprire e affrontare le componenti del disagio dei nostri giorni che derivano dai social media e che hanno conseguenze anche al di fuori del mondo digitale».

Sulla stessa linea Edoardo Tranchese, ideatore del progetto, che ha evidenziato come “Parole Consapevoli” nasca dall’ascolto diretto dei ragazzi e dei loro vissuti, spesso amplificati dal mondo online. «Renderli protagonisti di questo percorso significa dare loro voce e strumenti per trasformare le parole in consapevolezza, rispetto e cambiamento, online e nella vita quotidiana», ha spiegato.

“Parole Consapevoli” si propone dunque non solo come un progetto educativo, ma come un vero e proprio laboratorio di cittadinanza attiva, in cui i giovani imparano a riconoscere il peso delle parole e il loro impatto sulle relazioni, sul benessere personale e sulla convivenza sociale. Un’iniziativa che mette al centro l’ascolto, la partecipazione e la responsabilità, per formare cittadini più consapevoli e capaci di abitare con rispetto e intelligenza sia il mondo reale sia quello digitale.