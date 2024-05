parroco-con-armi-a-san-pietro:-“sono-per-difesa-personale”

(Adnkronos) – “Sono per difesa personale”. E’ quanto ha detto un parroco in abito talare ai poliziotti che è stato fermato questa mattina, attorno alle 9, in piazza San Pietro. L’uomo, 59 anni proveniente dalla Repubblica Ceca, all’interno di un borsello che aveva con sé custodiva una pistola ad aria compressa, due coltelli, un taglierino e un cacciavite. Il parroco è stato fermato dal personale del commissariato Borgo durante i controlli ai varchi prefiltraggio.

Il borsello è risultato comunque appartenere ad un altro ceco di 60 anni, che insieme al prelato faceva parte del gruppo di fedeli arrivato in pullman dalla Repubblica Ceca per assistere all’Angelus del Papa. Entrambi sono stati bloccati e portati al commissariato Borgo. Il parroco è stato denunciato per porto abusivo di armi.