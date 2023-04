Parte a luglio il tour estivo di Gabbani “Ci vuole un fiore”

Dal nome dello show su Rai1 per sensibilizzare su temi ambientali

Roma, 27 apr. (askanews) – Prenderà il via a luglio il nuovo tour estivo di Francesco Gabbani con cui girerà l’Italia per presentare dal vivo il suo nuovo spettacolo “Ci vuole un fiore tour”. Con il nuovo tour, che prende il nome dal suo one man show andato in onda il 14 e il 21 aprile in prima serata su Rai1, Gabbani prosegue nel suo intento di provare a sensibilizzare il pubblico, attraverso parole e musica, sulle tematiche legate all’ambiente e al futuro del nostro pianeta.

Secondo le prime date annunciate, Gabbani aprirà il tour il 7 luglio al Castello Carrarese di Este (Pd), il 21 luglio sarà a Piacenza (Palazzo Farnese), il 22 luglio a Varese (Giardini Estensi), il 1 agosto a Roseto degli Abruzzi (Stadio Fonte dell’olmo), il 3 agosto a Civitanova Marche (Varco Sul Mare), il 9 agosto a Catania (Villa Bellini), il 10 agosto a Noto (Scalinata di Noto), l’11 agosto a Marsala (Arena Piazza della Vittoria) e il 19 agosto a Castagnole delle Lanze per il Festival Contro.

“Ho scelto di dare al mio nuovo tour estivo il titolo ‘Ci Vuole un fiore tour’ – racconta Gabbani – perché avrà un filo conduttore con il senso del programma televisivo. Sto infatti lavorando ad un concerto nuovo che mette al centro la musica e la sua dimensione live e che prevede in scaletta, oltre alle canzoni che hanno fatto la storia del mio percorso artistico fino ad oggi, anche brani che raccontano la bellezza del nostro pianeta e brevi monologhi scritti appositamente per lo spettacolo. Il mio intento, con questo tour, è quello di provare, in un modo non invadente ma piacevole, a sensibilizzare il pubblico che verrà ad assistere al concerto, proprio sulle tematiche del rispetto dell’ambiente e il rapporto con la natura”.

In “Ci vuole un fiore tour” Gabbani – accompagnato dalla sua band composta da : Filippo Gabbani (Batteria), Lorenzo Bertelloni (tastiere), Giacomo Spagnoli (basso) e Marco Baruffetti (chitarra) – presenterà dal vivo anche il nuovo singolo “L’abitudine” uscito ad aprile nelle radio, e scritto con Fabio Ilacqua.

Sabato 9 settembre in programma inoltre Francesco Gabbani in Carrara “Finalmente a casa”, un concerto/evento speciale fortemente voluto dall’artista nel giorno del suo compleanno e nella sua città.

Il tour è prodotto da Artist first/Albagabba/432 e i biglietti sono disponibili in prevendita su https://www.ticketone.it/artist/francesco-gabbani/

