Parte la call Advanced Manufacturing Program: tre mesi di tutoraggio gratuito per 15 startup

La terza e ultima fase del progetto Campania Advanced Manufacturing – CAM – accelera le idee innovative e i talenti del nostro territorio, supportando lo sviluppo di progetti e soluzioni capaci di rispondere a reali e specifiche esigenze delle imprese e delle filiere manifatturiere del territorio.

Infatti, la manifattura Campana, nelle quattro filiere in cui lavora CAM (Fashion e Gioielli, Food, Design e Architettura, Design per la Mobilità) esprime una forte domanda di risorse e professionalità̀ con competenze nuove e pronte ad accettare le sfide dei mercati internazionali.

Per favorire l’incubazione di talenti e idee, parte Advanced Manufacturing Program, 3 mesi di tutoraggio e mentoring che permetteranno a 15 start up selezionate di sviluppare le capacità e le competenze fondamentali per affrontare con efficacia l’intero processo di creazione d’impresa.

I partecipanti saranno accompagnati in un percorso che prevede Mentoring in Aula (100 Ore) con docenti e tutor esperti, per supportare lo sviluppo di conoscenze relative al mercato di riferimento, agli strumenti di valutazione economico- finanziaria, alle fonti di finanziamento, alle diverse forme di tutela della proprietà intellettuale, all’organizzazione aziendale, al posizionamento del brand e allo sviluppo di campagne di marketing e comunicazione; Bootcamp (100 Ore) in cui le startup si metteranno alla prova con business game e giochi di cooperative learning; Tutorship e mentorship (200 Ore) per imparare tutti i segreti del processo imprenditoriale e mettere a punto il loro pitch di progetto.

Nel mese di aprile sarà̀ la volta dell’evento conclusivo “Future Maker”, dove verranno mostrati alcuni dei risultati delle fasi precedenti del progetto CAM ai principali attori dell’ecosistema manifatturiero campano, agli operatori del settore, alle associazioni di categoria, ai media e al grande pubblico.

Inoltre, le startup di “Advanced Manufacturing Program” avranno la possibilità̀ di presentare un pitch di progetto ad una platea di esperti, venture, business angel e attori dell’ecosistema dell’innovazione.

Le iscrizioni per la call “Advanced Manufacturing Program” scadono il 20 gennaio.

La domanda di partecipazione dovrà̀ essere inviata all’indirizzo info@medaarch.com, inserendo come oggetto della mail la dicitura: “Domanda di partecipazione Advanced Manufacturing Program” e indicando nel testo i dati dei partecipanti e allegare un File pdf contenente la descrizione del progetto.

