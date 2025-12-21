partesa:-feste-2025-tra-lager-italiane,-champagne-e-amari-premium

Milano, 19 dic. (askanews) – Birre lager italiane, champagne, vini internazionali e amari premium caratterizzeranno i consumi delle Feste 2025. È quanto emerge dall’analisi di Partesa, società di distribuzione beverage del Gruppo Heineken, che individua nei prodotti di qualità e nelle esperienze di consumo più consapevoli la principale tendenza del periodo, nonostante un contesto di mercato segnato da una lieve contrazione del fuoricasa.

Secondo Partesa, i locali continuano a mostrare vitalità e il quadro che emerge è quello di un mercato più selettivo, nel quale la qualità diventa un elemento centrale dal brindisi iniziale fino al dopo cena. Nel comparto birra, a fronte della frenata del consumo fuori casa, il segmento evidenzia una maggiore capacità di tenuta rispetto ad altre categorie. Le lager italiane continuano a registrare risultati positivi, con una crescita del 2% sopra la media di categoria, sostenute dalla forza dei marchi nazionali e dalla fiducia dei consumatori. Tra le birre speciali si conferma l’interesse per Ipa e Apa, che crescono del 5% rispetto alla categoria di riferimento. Nel periodo natalizio trova spazio anche una maggiore richiesta di stout, soprattutto irlandesi, mentre aumentano le proposte di birre di Natale in versioni low e no alcol, in linea con un consumo più attento e responsabile.

Anche il vino riflette un’evoluzione delle abitudini. Alla tavola delle Feste, accanto alle grandi bottiglie italiane, cresce la presenza di etichette internazionali selezionate. Si osserva un ritorno dello Champagne, scelto come vino trasversale capace di accompagnare diverse portate, in particolare a base di pesce. Parallelamente aumenta l’interesse per i vini statunitensi di fascia alta, destinati ad abbinamenti con carni e piatti più strutturati, sempre più frequenti nei menu festivi.

Nel segmento spirits, il momento dell’after dinner mostra segnali positivi. Amari e grappe tornano protagonisti come chiusura del pasto, confermando l’attenzione verso prodotti legati alla tradizione italiana. Sempre secondo l’analisi di Partesa, il comparto beneficia di una domanda orientata verso referenze con una forte identità, utilizzate sia in purezza sia nella miscelazione.