Partita la missione spaziale di Hera, per indagare gli asteroidi

Studierà Dimorphos che è stato colpito in una missione di difesa

Milano, 7 ott. (askanews) – La sonda Hera dell’Agenzia Spaziale Europea è decollata lunedì da Cape Canaveral, in Florida, a bordo di un lanciatore SpaceX Falcon 9. La missione di Hera dovrebbe raggiungere l’obiettivo alla fine del 2026 nei pressi dell’asteroide Dimorphos che è grande appena 177 metri, tanto che spesso viene considerato il satellite del più grande Didymos con cui compone un sistema binario. Dimorphos è stato colpito due anni fa da una sonda della NASA per deviarne la traiettoria durante un test di “difesa planetaria” senza precedenti.Ora Hera tornerà sul luogo dell’impatto per indagare nel dettaglio la struttura e le caratteristiche attuali del sistema di Didymos, valutando fino in fondo gli effetti della missione di speriemntazione della sifesa planetaria da un asteoride.