mercoledì, 13 Agosto , 25

Video privati di Stefano De Martino e Caroline Tronelli finiscono online: la denuncia

(Adnkronos) - Le telecamere a circuito chiuso dell’abitazione...

Incendio lungo linea ferroviaria a Grosseto, stop treni ed evacuato un albergo

(Adnkronos) - Un vasto incendio è divampato lungo...

Matera, accoltella donna e spara a carabinieri poi si suicida

(Adnkronos) - Un 79enne si è introdotto in...

Scontro tra auto e moto nel Pavese, tre morti a Cassinino

(Adnkronos) - Incidente mortale tra un'automobile e un...
partita-sospesa-a-cincinnati,-sinner-gioca…-a-carte
Partita sospesa a Cincinnati, Sinner gioca… a carte

Partita sospesa a Cincinnati, Sinner gioca… a carte

DALL'ITALIA E DAL MONDOPartita sospesa a Cincinnati, Sinner gioca... a carte
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) –
Jannik Sinner gioca… a carte. Il tennista azzurro è sceso in campo oggi, mercoledì 13 maggio, contro Adrian Mannarino negli ottavi di finale di Cincinnati, ma la partita è stata sospesa per pioggia dopo tre game del secondo set. Sinner, che aveva vinto il primo parziale 6-4, è quindi rientrato negli spogliatoi e ha trovato il modo per ingannare l’attesa. 

All’inizio il numero uno del mondo ha fatto un po’ di lavoro fisico, per tenersi caldo. Poi, vedendo che i tempi si allungavano e la pioggia non accennava a diminuire, è rientrato negli spogliatoi e ha messo in piedi un’improbabile quanto inaspettata partita a carte, ovviamente con il suo team. Risate, sorrisi e un clima estremamente rilassato quello che accompagna Sinner, che ha scoperto un nuovo ‘talento’, dopo il golf. In attesa di poter tornare a fare quello che gli riesce meglio. 

 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.