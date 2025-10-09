giovedì, 9 Ottobre , 25

Partnership Alleanza Assicurazioni e Banca Generali nell’insurbanking

Partnership Alleanza Assicurazioni e Banca Generali nell’insurbanking

Partnership Alleanza Assicurazioni e Banca Generali nell'insurbanking
Un progetto che mira a incrementare la quota di mercato nel segmento affluent sia per l’istituto che per la compagnia

Alleanza Assicurazioni e Banca Generali si uniscono nel settore dell’insurbanking, un ambito in rapida espansione.

Questa alleanza permette a Generali di ampliare la gamma di servizi offerti ai clienti, combinando l’efficacia e l’eccellenza distributiva di Alleanza con l’expertise di Banca Generali nel private banking e nella gestione degli investimenti.

La partnership consentirà alla rete di Alleanza, composta da circa 10mila consulenti altamente qualificati, tra cui 2.700 registrati come consulenti finanziari, di supportare le famiglie nella protezione dagli imprevisti, nella gestione consapevole del risparmio e nella diversificazione degli investimenti, offrendo soluzioni personalizzate che si integrano con i servizi bancari di Banca Generali, intendendo gestire la liquidità e il portafoglio titoli.

Con un patrimonio finanziario delle famiglie che ha raggiunto nel corso dell’anno passato i 3.600 miliardi, di cui il 37% è ancora investito in liquidità a basso rendimento, Alleanza e Banca Generali intendono sfruttare questa opportunità strategica per proporre strumenti di qualità in grado di sostituire parte dei risparmi investiti in depositi o in titoli a rendimento limitato, con soluzioni assicurative di medio-lungo periodo che uniscono la protezione del capitale alle opportunità offerte dalla diversificazione degli investimenti, in linea con le esigenze dei clienti.

Questo progetto rappresenta un’opportunità di crescita per Alleanza, puntando a incrementare la propria quota di mercato e diversificare le fonti di guadagno. La compagnia arricchisce la sua offerta con strumenti orientati alla gestione efficiente dei flussi finanziari e all’allocazione su misura degli investimenti delle famiglie.

Parallelamente, Banca Generali vede aprirsi nuovi varchi per la crescita e la redditività, beneficiando da un lato della rete distributiva unica di Alleanza e dei suoi 1,9 milioni di clienti nel segmento Affluent, e dall’altro, capitalizzando sulle opportunità come gestore dei fondi sottostanti alle nuove polizze multiramo.

