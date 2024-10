Pascale attacca Vannacci: “Ossessionato dall’omofobia, lei reprime qualcosa dalla nascita”

BOLOGNA – Duro attacco di Francesca Pascale al generale Roberto Vannacci, entrambi ospiti ieri sera della prima puntata della trasmissione ‘Lo stato delle cose’, condotto da Massimo Giletti su Rai 3. L’ex compagna di Silvio Berlusconi ha fatto un duro affondo nei confronti del leghista Vannacci, stigmatizzando il suo essere omofobo in maniera esagerata. Lui, di fatto, ha replicato dicendo che si trattava di parole in libertà e facendo notare di non avere bisogno della sua psicanalisi.

“AL MASSIMO PUÒ PRENDERE 500 MILA VOTI”

Ecco le parole di Francesca Pascale: “La verità sa qual è Vannacci, che lei come tutti gli ossessionati dell’omofobia non fate altro che nascondere probabilmente qualcosa che reprimete fin dalla nascita, questa è la verità. Questo è quello che penso io e tanti altri italiani, lei può arrivare massimo a 500 mila voti, perchè per fortuna gli italiani non sono stupidi”

“SE HO BISOGNO DI PSICONALISI NON VENGODA LEI”

Vannacci ha replicato così: “Lei mi sta portando fortuna. In merito al suo parere che io sia represso o meno, non credo che lei sia laureato in psichiatria o psicologia. Se ho bisogno di farmi analizzare vado da uno specialista e non vengo certo da lei. La esorto a pensare bene sulle parole che ha espresso, visto che non mi conosce e non mi ha mai incontrato, sono parole dette in libertà, le moderi”.

