Pasqua, arriva la “Colomba della Sibilla”

In edizione limitata di Spiga d’Oro Bakery

Roma, 7 apr. (askanews) – La Pasqua è una festa molto attesa da tutti, una festa che richiama la tradizione e la convivialità. Per questa occasione, Spiga D’Oro Bakery – vincitore dell’edizione di Panettone Maximo 2022 per il miglior panettone tradizionale – ha deciso di omaggiare le Marche, terra di famiglia, e la Sibilla, antica sacerdotessa legata alla cultura popolare di questa regione, con una Colomba artigianale integrale dal sapore memorabile.

Realizzata in edizione limitata, la Colomba della Sibilla si caratterizza per la sua farina biologica integrale macinata a pietra. Questa farina, ottenuta dalla varietà di grano tenero Giorgione coltivato nelle terre dell’alto maceratese, conferisce alla Colomba un colore ambrato, elevato tenore proteico e nutritivo.

Ma non è solo la farina a rendere unica questa Colomba. Per celebrare la Natura e la Pasqua 2023 Spiga D’Oro Bakery l’ha arricchita con mele candite, uvetta sultanina e cannella, ingredienti che richiamano le eccellenze del territorio marchigiano e che ne esaltano il gusto. La copertura di glassa tradizionale di zucchero e mandorle pelate completa l’opera d’arte del maestro pasticcere Alessandro Mangione, il quale ha unito il proprio talento artigiano alla storia personale della famiglia Mangione, radicata proprio nelle Marche. La Colomba della Sibilla si presenta soffice, gonfia e umida, una vera e propria delizia per il palato. Grazie alla sua consistenza e alla dolcezza calibrata, diventerà sicuramente la protagonista della tavola pasquale 2023. La Colomba artigianale della Sibilla è disponibile in edizione limitata al prezzo di 40€ per un peso di 1 Kg.

Spiga D’Oro Bakery è un forno artigianale con una lunga tradizione di produzione di prodotti di alta qualità. Situata nel quadrante sud di Roma, in zona Acilia (RM), questo forno è diventato la nuova destinazione preferita per estimatori di pane, pizza e dolci delle Feste. Per Pasqua 2023, Spiga D’Oro Bakery ha creato nuove colombe artigianali, preparate con ingredienti freschi e di alta qualità. Le colombe vengono prodotte artigianalmente utilizzando solo ingredienti selezionati e seguendo le ricette tradizionali italiane, garantendo così il massimo della bontà e della fragranza. A burro, vaniglia, canditi, uvetta e uova, si aggiungono la passione, la devozione e la costanza del buon lavoro che rendono il prodotto artigianale davvero unico. La “maniacalità”, come definita dal titolare, viene messa in ogni passaggio, dalla ricerca della qualità di ogni singolo ingrediente al lievito madre, valore antico e prezioso, come la famiglia alle spalle di questa singolare realtà.

continua a leggere sul sito di riferimento