Pasqua blindata in Vaticano per il coronavirus, Settimana Santa a Porte chiuse 

Riti pasquali a porte chiuse in Vaticano per il Coronavirus: lo ha reso noto il sito della Prefettura della Casa pontificia, spiegando che a causa “dell’attuale emergenza sanitaria internazionale, tutte le Celebrazioni Liturgiche della Settimana Santa si svolgeranno senza la presenza fisica di fedeli”.

Inoltre, fino al 12 aprile le udienze generali del Santo Padre e le recite dell’Angelus saranno fruibili solamente in diretta streaming sul sito ufficiale di Vatican News.

L’annuncio è arrivato nella prima domenica senza messe con la presenza di fedeli in tutta Italia. Le celebrazioni saranno trasmesse in streaming per evitare assembramenti di fedeli.

