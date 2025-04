pasqua,-ecco-le-destinazioni-preferite-dagli-italiani

ROMA – Pasqua continua a essere un’occasione d’oro per moltissimi italiani che desiderano concedersi una pausa, visitando nuove mete o riscoprendo luoghi amati. Ma dove hanno scelto di andare quest’anno? Holidu, portale di prenotazione di case e appartamenti vacanza tra i maggiori d’Europa, ha stilato la classifica delle 30 destinazioni più cercate dagli italiani per Pasqua 2025.

UN PODIO SEMPRE PIÙ INTERNAZIONALE – La meta più desiderata dagli italiani per Pasqua 2025 è ancora una volta Parigi, che si conferma regina delle vacanze primaverili. Subito dopo troviamo Barcellona, e in terza posizione Roma, prima tra le italiane. Al quarto posto sorprende in positivo New York, che si afferma come una meta pasquale molto ambita. Quinta posizione per l’esotica Marrakech, seguita da Londra al sesto posto.

LE CITTÀ ITALIANE PIÙ AMATE – Tra le italiane, oltre a Roma, troviamo Napoli (7a), Firenze (8a), Milano (11a), e Cagliari (12a). Altre città che entrano in classifica sono La Spezia (15a), Peschiera del Garda (17a), Forte dei Marmi (18a), Viareggio (21a), Mantova (24a), Francavilla Fontana (25a), Assisi (26a) e Venezia (28a).

LE REGIONI PIÙ PRESENTI: GUIDANO TOSCANA E LOMBARDIA – La Toscana è la regione italiana più rappresentata, con tre località nella top 30: Firenze, Forte dei Marmi e Viareggio, così come la Lombardia che, tuttavia, resta fuori dalla top 10 con Milano all’11° posto, Livigno al 14° e Mantova al 24°. Due destinazioni ciascuna per l’Umbria (Spoleto 13a e Assisi 26a), per la Liguria (La Spezia 15a e Ventimiglia 19a) e per il Veneto (Peschiera del Garda 17a e Venezia 28a). Una destinazione ciascuna, invece, per Lazio e Campania (con Roma e Napoli), ma anche per la Sardegna con Cagliari 12a, per il Molise con Campobasso 20a, e per la Puglia con Francavilla Fontana 25a.

LE DESTINAZIONI PIÙ ECONOMICHE (E QUELLE PIÙ COSTOSE) – Per chi desidera partire senza spendere troppo, le destinazioni più economiche per Pasqua 2025 sono Campobasso, con soli 73 euro a notte, e Francavilla Fontana con 108 euro. Seguono Assisi (130), Spoleto (132) e Cagliari (134), ideali per una fuga pasquale low cost ma ricca di bellezze. All’estremo opposto troviamo le mete più esclusive: New York è la più cara con una media di 495 euro a notte, seguita da Forte dei Marmi con 388, Parigi (335), Londra (323) e Barcellona (315). Palma di Maiorca (286 euro), Venezia (266), Firenze (258) e Roma (250) completano la lista delle destinazioni sopra i 250 euro a notte.

ITALIA VS ESTERO: UN EQUILIBRIO TRA METE NOSTRANE E DESTINAZIONI INTERNAZIONALI – Se durante la maggior parte dei ponti gli italiani tendono a preferire nettamente le destinazioni entro i confini nazionali, in occasione di Pasqua e Pasquetta si registra invece un maggior desiderio di evasione: molte persone scelgono infatti mete all’estero, dando vita a un equilibrio quasi perfetto tra chi resta in Italia e chi decide di partire oltre confine: quest’anno 17 sono mete nostrane, mentre 13 sono località estere. Questo evidenzia come, pur mantenendo un forte legame con le bellezze del nostro territorio, molti italiani scelgano anche l’estero per le vacanze di primavera.Tra i Paesi stranieri, la Spagna è la nazione più rappresentata, con ben sette città presenti nella top 30: Barcellona al 2° posto, Palma di Maiorca al 9°, Valencia al 22°, Alicante al 23°, Madrid al 27°, Malaga al 29° e Siviglia al 30°. Segue la Francia con due destinazioni: Parigi al 1° posto e Bordeaux al 10°. Completano la presenza estera gli Stati Uniti con New York al 4° posto, il Marocco con Marrakech al 5°, il Regno Unito con Londra al 6° e l’Ungheria con Budapest al 16° posto.

La classifica completa delle località più ricercate ed i prezzi medi degli alloggi per ciascuna città analizzata sono disponibili alla pagina:https://www.holidu.it/casa-vacanze/europa#vacanze-pasqua.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it