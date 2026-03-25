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Pasqua, fuga nelle città d’Europa: vola Varsavia
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Pasqua, fuga nelle città d’Europa: vola Varsavia

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Milano, 25 mar. (askanews) – Per le vacanze di Pasqua gli italiani guardano soprattutto all’Europa. Dalle capitali più consolidate come Barcellona, Parigi e Londra a città in crescita come Tirana, Praga e Bucarest, le prenotazioni mostrano una preferenza netta per i viaggi urbani di primavera, all’insegna di arte, cultura e buona cucina. È quanto emerge dalle rilevazioni di eDreams, che ha analizzato le prenotazioni sulla propria piattaforma Odigeo dei viaggiatori italiani e dei turisti stranieri in visita in Italia nel periodo pasquale.

Rispetto al 2025, le prenotazioni degli italiani per Pasqua registrano un aumento del 17%. Nella classifica delle destinazioni più prenotate, Barcellona si conferma al primo posto, seguita da Parigi e da Catania, che conquista il terzo gradino del podio. Seguono Amsterdam, Tirana, Londra, Madrid, Napoli, Praga e Bucarest.

Sul fronte della crescita, a distinguersi è soprattutto Varsavia, che registra l’aumento più marcato rispetto allo scorso anno, con un +111%. Alle sue spalle si collocano Napoli, in crescita del 93%, e Barcellona, con un +43%. Salgono anche Praga (+40%), Milano (+39%), Tirana (+22%), Parigi (+13%), Amsterdam (+8%), Madrid (+7%) e Valencia (+7%).

Accanto alle mete europee, una parte dei viaggiatori sceglie di restare in Italia. In questo quadro spiccano Catania, che entra tra le destinazioni più prenotate, e Napoli, che registra una crescita particolarmente forte. In aumento anche Milano, che conferma la sua attrattività in occasione del ponte pasquale.

Quanto alla durata del soggiorno, prevale nettamente la formula del weekend lungo. Secondo i dati di eDreams, il 61% degli italiani ha prenotato viaggi di 3 o 4 giorni, il 22% ha scelto soggiorni di 5 o 6 giorni, mentre il 17% ha optato per una fuga di 2 giorni.

Sul versante opposto, gli stranieri che scelgono l’Italia per Pasqua continuano a privilegiare le città d’arte, ma guardano con interesse anche alle destinazioni costiere. Nella top 10 delle mete italiane più prenotate compaiono infatti Roma, Milano, Venezia, Napoli, Firenze, Palermo, Catania, Bologna, Bari e Olbia.

Le nazionalità più presenti nelle prenotazioni verso il Belpaese sono gli spagnoli con il 28%, i francesi con il 26% e i tedeschi con il 14%. Un quadro che, secondo il report, conferma per Pasqua la doppia tendenza della stagione: italiani in partenza verso le città europee, stranieri attratti dal clima mite e dalle mete italiane tra arte e mare.

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