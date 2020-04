Pasqua in lockdown nel mondo. Contagiate 1,8 milioni di persone 

Gli Stati Uniti hanno superato la tragica cifra di 20 mila decessi collegati al coronavirus mentre grandi aree del pianeta celebrano la Pasqua in lockdown. Nel mondo, secondo l’ultimo bollettino della Johns Hopkins University, i casi accertati sono 1.777.666 e le vittime 108.867.

Gli Usa hanno il maggior numero di casi (527.111) e di vittime 20.506 (1.920 nelle ultime 24 ore) e per la prima volta nella storia è stata dichiarata la calamita’ in tutti e 50 gli stati. L’Italia, che ha un quinto della poplazione degli Usa, è il Paese dell’Europa in cui il Covid-19 hanno fatto più vittime,

