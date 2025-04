pasqua,-leader-scatenati-sui-social-per-gli-auguri-tra-selfie-e-colombe-della-pace

(Adnkronos) – Leader scatenati sui social per gli auguri di Pasqua. Ognuno a modo suo, i big della politica hanno celebrato la ricorrenza con un post, una foto o semplicemente con frasi a tema. Giorgia Meloni ha scelto il classico selfie accompagnato da un breve messaggio: “Buona Pasqua a tutti voi. Che sia un giorno di serenità, speranza e felicità da condividere con le persone che amate. Un abbraccio sincero, ovunque voi siate”.

Tra i leader di governo, Matteo Salvini ha utilizzato l’immagine della colomba pasquale con un testo evocativo: “Buona Santa Pasqua di Risurrezione. Che questa giornata sia portatrice di pace e rinnovamento, con la speranza di un futuro migliore. Auguri a tutti voi!”. Mentre Antonio Tajani ha optato per una sua immagine ‘casual’ e informale: “Buona Pasqua da Grottaferrata, bella città del mio collegio elettorale. A pranzo con la mia famiglia! Un po’ di riposo….”, ha scritto a corredo della foto il vicepremier e ministro degli Esteri.

Tra i più originali, sicuramente, Matteo Renzi. Per lui un selfie di famiglia con la moglie e la nonna: “Tanti auguri di Buona Pasqua anche da Agnese e dalla nonna Maria. Che quest’anno va per i 105”. Celebra la ricorrenza via social anche Elly Schlein, che sceglie una ‘card’ con una colomba della pace stilizzata: “Auguri di buona pasqua dal Partito democratico”, scrive la segretaria dem. Sempre in casa Pd, il presidente ed eurodeputato Stefano Bonaccini riunisce tutta la famiglia, nipotina in passeggino compreso, per un sintetico: “Buona Pasqua”.

Post informale anche per Luigi Marattin, leader del Partito liberaldemocratico, che pubblica una foto al mare con la compagna e scrive: “Buona Pasqua di relax e serenità. Troppo spesso dimentichiamo le vere cose importanti della vita. Cerchiamo di ricordarcelo almeno in occasioni come queste. E grazie a chi in un giorno di festa sta lavorando, in particolare per la nostra sicurezza e per la nostra salute”.

Molto sentito il messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella agli italiani che il Quirinale ha diffuso via social: “Alle concittadine e ai concittadini auguro sentitamente buona Pasqua e vi unisco un particolare ringraziamento per gli auguri che mi sono stati rivolti in questi giorni per la mia salute”. Un testo breve, quello del capo dello Stato, che fa riferimento alla sua convalescenza dopo l’intervento al cuore.