pasqua,-papa-francesco-oggi-il-probabile-affaccio-per-l’urbi-et-orbi

(Adnkronos) – Città del Vaticano, 20 apr. (Adnkronos) – Il Papa oggi dovrebbe affacciarsi dalla Loggia del palazzo apostolico per la benedizione Urbi et Orbi di Pasqua. E’ il suo grande desiderio, ha fatto sapere ieri la Sala stampa vaticana. Bergoglio, dunque, che nei giorni scorsi all’uscita dal carcere di Regina Coeli, dove ha incontrato i detenuti nel Giovedì Santo, ha detto che trascorrerà la Pasqua come potrà, potrebbe tornare ad affacciarsi dopo tanto tempo per la benedizione pasquale.

La sua presenza è stata inserita nel libretto della messa di Pasqua che – su delega del Pontefice – oggi alle 10.30 sarà celebrata in Piazza San Pietro dal cardinale Angelo Comastri. Poi, se il Papa se la sentirà, si affaccerà dalla Loggia per l’Urbi et Orbi. Oggi in Piazza San Pietro per la messa di Pasqua e la benedizione Urbi et Orbi potrebbe esserci anche il vicepresidente USA J. D. Vance, convertitosi al cattolicesimo da adulto, che ieri ha preso parte alla celebrazione della Passione del Signore in San Pietro insieme alla famiglia. Ieri in mattinata è stato ricevuto dal segretario di Stato card. Pietro Parolin. Il Vaticano, in merito ad una eventuale presenza di Vance in piazza per Pasqua, non ha comunicato nulla. Non si sa poi se il Papa lo incontrerà, magari ai margini della messa. Di certo, se Bergoglio se la sentirà, sarà presente per l’Urbi et Orbi, accolto da fedeli e pellegrini festanti.