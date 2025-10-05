domenica, 5 Ottobre , 25

Musetti-Darderi domani a Shanghai: orario, precedenti e dove vederla

(Adnkronos) - Lorenzo Musetti e Luciano Darderi si...

Sinner, e ora? Come cambia il ranking Atp dopo il ritiro di Jannik a Shanghai

(Adnkronos) - Jannik Sinner si ritira dal Masters...

Sparatoria in Alabama, almeno 2 morti e 12 feriti alla fiera di Montgomery

(Adnkronos) - E' di almeno due morti e...

Sinner, infortunio a Shanghai? Jannik zoppica e si ferma nel match contro Griekspoor

(Adnkronos) - Infortunio per Jannik Sinner a Shanghai?...
pasqua-vini-investe-a-pantelleria-nel-progetto-di-carole-bouquet
Pasqua Vini investe a Pantelleria nel progetto di Carole Bouquet

Pasqua Vini investe a Pantelleria nel progetto di Carole Bouquet

AttualitàPasqua Vini investe a Pantelleria nel progetto di Carole Bouquet
Redazione-web
Di Redazione-web

Milano, 5 ott. (askanews) – Pasqua Vigneti e Cantine, impresa vinicola veronese di proprietà della famiglia Pasqua fondata nel 1925, celebra quest’anno il centenario e annuncia un nuovo investimento a Pantelleria. La Cantina sostiene il progetto vitivinicolo avviato vent’anni fa dall’attrice francese Carole Bouquet, che sull’isola ha scelto di coltivare lo Zibibbo e di produrre il “Passito Sangue d’Oro”.

Carole Bouquet ha acquistato una Tenuta di 12 ettari, di cui 3,6 vitati a Moscato d’Alessandria con viti che hanno fino a 80 anni. Con l’aiuto dell’enologo Donato Lanati ha intrapreso la produzione del Passito, un vino che racconta l’identità dell’isola e gode di un’attenzione internazionale.

“Questo progetto è una piccola gemma che si incastona perfettamente nella nostra visione e traiettoria di crescita di valore” commenta l’amministratore delegato Riccardo Pasqua, aggiungendo che “insieme a Carole vogliamo custodire, dare voce e nuovo slancio a questa terra”.

“Sono felicissima di aver incontrato la famiglia Pasqua che ha compreso il mio progetto e il mio sogno” dichiara Carole Bouquet, sottolineando che “questo passaggio di testimone significa anche un’unione di intenti, come il preservare un gioiello vinicolo di straordinario valore”.

Pantelleria è un territorio complesso e fragile, la cui pratica agricola tradizionale dell’alberello pantesco è riconosciuta dall’Unesco come Patrimonio immateriale dell’Umanità. Negli anni Settanta vi si raccoglievano 450mila quintali di uva, ridotti a 28mila nei primi anni Duemila. Un contesto che rende la viticoltura locale una pratica eroica, spesso minacciata dall’abbandono agricolo.

Il “Sangue d’Oro Passito di Pantelleria Doc” è prodotto in Contrada Serraglia da vigneti terrazzati con suolo vulcanico, argilloso e limonitico. Le uve, raccolte a mano, sono lasciate appassire naturalmente al sole e al vento per settimane prima della vinificazione, seguita da affinamento in acciaio inox.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.