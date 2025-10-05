pasqua-vini-investe-a-pantelleria-nel-progetto-di-carole-bouquet

Milano, 5 ott. (askanews) – Pasqua Vigneti e Cantine, impresa vinicola veronese di proprietà della famiglia Pasqua fondata nel 1925, celebra quest’anno il centenario e annuncia un nuovo investimento a Pantelleria. La Cantina sostiene il progetto vitivinicolo avviato vent’anni fa dall’attrice francese Carole Bouquet, che sull’isola ha scelto di coltivare lo Zibibbo e di produrre il “Passito Sangue d’Oro”.

Carole Bouquet ha acquistato una Tenuta di 12 ettari, di cui 3,6 vitati a Moscato d’Alessandria con viti che hanno fino a 80 anni. Con l’aiuto dell’enologo Donato Lanati ha intrapreso la produzione del Passito, un vino che racconta l’identità dell’isola e gode di un’attenzione internazionale.

“Questo progetto è una piccola gemma che si incastona perfettamente nella nostra visione e traiettoria di crescita di valore” commenta l’amministratore delegato Riccardo Pasqua, aggiungendo che “insieme a Carole vogliamo custodire, dare voce e nuovo slancio a questa terra”.

“Sono felicissima di aver incontrato la famiglia Pasqua che ha compreso il mio progetto e il mio sogno” dichiara Carole Bouquet, sottolineando che “questo passaggio di testimone significa anche un’unione di intenti, come il preservare un gioiello vinicolo di straordinario valore”.

Pantelleria è un territorio complesso e fragile, la cui pratica agricola tradizionale dell’alberello pantesco è riconosciuta dall’Unesco come Patrimonio immateriale dell’Umanità. Negli anni Settanta vi si raccoglievano 450mila quintali di uva, ridotti a 28mila nei primi anni Duemila. Un contesto che rende la viticoltura locale una pratica eroica, spesso minacciata dall’abbandono agricolo.

Il “Sangue d’Oro Passito di Pantelleria Doc” è prodotto in Contrada Serraglia da vigneti terrazzati con suolo vulcanico, argilloso e limonitico. Le uve, raccolte a mano, sono lasciate appassire naturalmente al sole e al vento per settimane prima della vinificazione, seguita da affinamento in acciaio inox.