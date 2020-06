Pasqual non ha dubbi: “Inter avvantaggiata dal San Paolo vuoto”

Manuel Pasqual, ex calciatore della Viola, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte. Attualmente consigliere AIC e opinionista Rai, l’ex calciatore si è soffermato sulla partita di Coppa Italia e non solo.

Pasqual: “San Paolo vuoto vantaggio per l’Inter”

Napoli-Inter – La differenza la farà la condizione mentale, poi fisica. Il fatto di disputare un gara a Napoli senza pubblico può favorire l’Inter. Il pubblico del San Paolo si è fatto sempre sentire soprattutto in partire importanti: l’assenza dei tifosi potrebbe essere una situazione negativa per la squadra di Gattuso. Ma ribadisco che la differenza la farà la testa e la voglia di tornare a giocare perché l’obiettivo della finale è a portata di mano.

Giocare ora – Alcuni risultati potrebbero cambiare. Ci sono squadre che non sono abituate a giocare ogni tre giorni e non sono nemmeno attrezzate per farlo. C’è il serio rischio di acciacchi e infortuni. I ritmi non saranno altissimi come a febbraio, ma mi auguro che sarà sempre uno bello spettacolo.

Infortuni – Ritornare in campo con un numero alto di partire ravvicinate è un grande rischio e può riguardare chiunque. Questo è un rischio che tutti mettono in preventivo pur di chiudere la stagione.

