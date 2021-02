Manuel Pasqual ha espresso alcune dichiarazioni interessanti sul Napoli durante lo svolgimento di Radio Goal. Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, l’ex calciatore, infatti, si è concentrato sul club campano e la semifinale di Coppa Italia. Di seguito le sue dichiarazioni.

CLICCA QUI PER RESTARE SEMPRE AGGIORNATO SUL NAPOLI

Pasqual, sul Napoli: “Ospina è stato il migliore, ma la squadra ha subito…”

“L’Atalanta è una squadra che nel momento in cui sbagli le posizioni in campo e sei troppo lungo o troppo aperto rischi di pagare dazio e abbiamo visto parecchie squadre prendere gol dall’Atalanta perché poi è una squadra che ha grande gamba grande corsa e secondo me il fatto che la partita e la qualificazione per la finale avviene in 180 minuti arrivi a un punto dove dici che l’importante è andare a giocare la partita vera a Bergamo anche se sono fuori casa però senza pubblico è giusto. Secondo tempo del Napoli dove ha subito un po’ la pressione dell’Atalanta però allo stesso tempo non ha preso nessun gol e quest’anno i gol subiti sono stati un problema. Le occasioni più grosse le ha avute praticamente un difensore. Sicuramente Ospina è stato il migliore in campo perché diverse volte è stato impegnato e non ha fatto subire gol”

CLICCA QUI PER SEGUIRCI SU TWITTER

The post Pasqual sul Napoli: “Ospina è stato il migliore, ma la squadra ha subito…” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento