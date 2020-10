Pasqualin: “Gattuso è un uomo all’antica, non si piegherà alle richieste di De Laurentiis”

Claudio Pasqualin, noto avvocato e procuratore sportivo, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss e ha rilasciato alcune dichiarazioni riprese dalla nostra redazione:

“De Laurentiis è particolare, solo lui all’interno dei contratti fa ricorso alle cosiddette clausole onerose. Gattuso, che è un uomo all’antica, non si sottomette ha certi stratagemmi. Non credo che accetterà mai una clausola imposta. Io credo che alla fine De Laurentis possa anche rinunciare a questa sua richiesta. Gattuso non è un tipo da contratti, vuole sentirsi libero esprimere le sue idee”.