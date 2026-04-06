lunedì, 6 Aprile , 26
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOPasquetta, storia e tradizioni: cosa si festeggia oggi 6 aprile
pasquetta,-storia-e-tradizioni:-cosa-si-festeggia-oggi-6-aprile
Pasquetta, storia e tradizioni: cosa si festeggia oggi 6 aprile
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Pasquetta, storia e tradizioni: cosa si festeggia oggi 6 aprile

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

(Adnkronos) – Oggi, lunedì 6 aprile, in Italia si celebra la Pasquetta, solitamente passando la giornata all’aria aperta in famiglia o con gli amici. Ma perché il lunedì dopo la Pasqua è un giorno festivo? Cosa si celebra? 

La Pasquetta è una ricorrenza cristiana e ufficialmente si chiama ‘Lunedì dell’Angelo’ perché in questa giornata si ricorda l’apparizione dell’Angelo alle donne che erano andate a visitare Gesù nel sepolcro, alle quali questi annuncia con gioia l’avvenuta Resurrezione. 

Questo episodio è alla base della celebrazione liturgica del lunedì successivo alla Pasqua, che invita i fedeli alla riflessione e alla condivisione. 

Col passare del tempo, la Pasquetta ha anche assunto un carattere laico e conviviale ed è diventata sinonimo di libertà, svago e contatto con la natura. È usanza infatti trascorrere questa giornata all’aperto facendo una gita ‘fuori porta’ oppure organizzando un picnic in campagna, un pranzo al mare, una grigliata con gli amici o un’escursione in montagna. 

Anche questa tradizione ha origini cristiane. Per ricordare l’apparizione di Gesù risorto ai discepoli in cammino verso Emmaus, un villaggio poco fuori Gerusalemme, col tempo divenne tradizione compiere uno spostamento simbolico oltre le mura cittadine, spesso per visitare parenti e amici lontani. Inoltre, la Pasqua all’epoca segnava delle restrizioni legate ai lunghi spostamenti durante la Quaresima. 

La data della Pasquetta cade sempre il lunedì seguente alla Pasqua e, quindi proprio come la Pasqua, cambia ogni anno. 

Previous article
Smart working, arresto e multe fino a 7.500 euro: cosa rischiano ora i datori di lavoro
Next article
E’ il Carbonara day, perché è la pasta più amata dagli italiani

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Belve torna in onda, Amanda Lear e Micaela Ramazzotti tra gli ospiti della puntata di domani

(Adnkronos) - Le 'Belve ' di Francesca Fagnani sono tornate. Parte domani, martedì 7 aprile, la settima stagione del programma cult ideato e condotto...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

E’ il Carbonara day, perché è la pasta più amata dagli italiani

(Adnkronos) - Oggi, 6 aprile, si celebra la pasta più amata dagli italiani: è il Carbonara Day. Un'indagine commissionata ad AstraRicerche dai Pastai di...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Smart working, arresto e multe fino a 7.500 euro: cosa rischiano ora i datori di lavoro

(Adnkronos) - Novità da domani, martedì 7 aprile, per lo smart working in Italia. Le nuove misure, introdotte dalla Legge annuale per le Piccole...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Terremoto nel Pisano, la scossa di magnitudo 3 a Castelnuovo di Val di Cecina

(Adnkronos) - Una scossa di terremoto di magnitudo 3 è stata registrata oggi lunedì 6 aprile in Toscana, nella zona di Castelnuovo di Val...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.