Passeggeri notturni con Claudio Gioè, la serie diventa un film su Rai3: ecco quando

Passeggeri Notturni da RaiPlay approda in prima serata su Rai3: la serie che esplora il tema della giustizia diventa un film a capitoli della durata di 90 minuti con protagonista Claudio Gioè. Ecco tutte le anticipazioni.

Passeggeri Notturni di Carofiglio, il film su Rai3: ecco quando

La serie “Passeggeri Notturni“, ispirati al romanzo omonimo e a “Non Esiste Saggezza” di Gianrico Carofiglio, diventa una film trasmesso da venerdì 20 marzo 2020 in prima serata su Rai3.

Dopo il debutto su RaiPlay con 10 episodi della durata di soli 13 anni, Passeggeri notturni si trasforma in un film composto da capitoli da 90 minuti in cui il racconto psicologico e letterario si unisce a temi contemporanei in un intreccio noir. Un progetto interessante e moderno che racconta le sfumature più profonde e originali della società contemporanea sullo sfondo di una Bari inedita.

Prodotto da Anele in collaborazione con Rai Fiction, Passeggeri Notturni è ispirato alle opere di Francesco Carofiglio che cura anche la sceneggiatura con Salvatore De Mola e Claudia De Angelis. Nel cast: Claudio Gioè, Nicole Grimaduo, Gian Marco Tognazzi, Marta Gastini, Giampiero Judica, Paolo De Vita, Alessio Vassallo, Caterina Shulha, Ivana Lotito, Giorgio Musemeci, Francesca Figus, con Alessandro Tiberi e Paolo Sassanelli.

Passeggeri Notturni, trama e cast

Il protagonista del film è Claudio Gioè che presta il volto a Enrico, un conduttore radiofonico che tutte le notti fa compagnia agli ascoltatori. La sua vita però viene rivoluzionata dall’incontro con Valeria, interpreta da Nicole Grimaudo, una donna affascinante e misteriosa.

A Tv Sorrisi e Canzoni l’attore ha rivelato: “L’elemento notturno è preponderante nella fiction. E questo rende la trama ancora più intrigante anche per me“. In particolare Gioè si è soffermato sul senso della notte: “la notte è intimità, uno spazio di riflessione, ma anche di libertà, dove puoi stare con te stesso senza vincoli di orari e di impegni“.

Non solo, l’attore ha parlato anche del personaggio di Enrico:

è una sorta di psicologo, che ascolta ed entra nella vita degli altri. Anche io sono più portato a osservare e a ricevere le confidenze altrui. Al contrario, a causa della mia timidezza e riservatezza, faccio fatica a parlare di me e dei miei sentimenti. Oltre al ruolo di Enrico, l’attore ha parlato anche della partner sul set Nicole Grimaudo: Volevo lavorare da tempo con Nicole. La trovo un’attrice fantastica e solare, dotata di grande naturalezza e spontaneità. L’appuntamento con Passeggeri Notturni il film è da venerdì 20 marzo su Rai3.

