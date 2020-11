Passeggeri  senza autocertificazione, scoppia il caos all’aeroporto di Orio

AGI – Caos nel primo giorno da zona rossa per la Lombardia agli imbarchi dell’aeroporto di Orio al Serio. Il nuovo provvedimento è stato vissuto con ansia da centinaia di persone che, ignorando evidentemente le disposizioni del Dpcm e l’obbligo di limitare gli spostamenti se non per estrema necessità, si sono presentati allo scalo bergamasco senza aver compilato la necessaria autocertificazione per giustificare la loro presenza fuori da casa.

Così questa mattina all’ingresso delle partenze si sono formate lunghe code con decine di persone ferme ai tavolini dei bar a compilare i moduli governativi.

Il caos si è verificato in particolare per una mezz’ora con la prima ondata d’imbarchi.

