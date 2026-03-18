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Passeggiata spaziale all’esterno della ISS per gli astronauti Nasa
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Passeggiata spaziale all’esterno della ISS per gli astronauti Nasa

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Jessica Meir e Chris Williams preparano l’arrivo di pannelli solari

Roma, 18 mar. (askanews) – Nelle immagini diffuse dalla Nasa alcuni momenti della passeggiata spaziale di Jessica Meir e Chris Williams all’esterno della Stazione Spaziale Internazionale (ISS).L’operazione extraveicolare di circa sei ore ha l’obiettivo di preparare il canale di alimentazione in vista della futura installazione dei pannelli solari di nuova generazione. Per Jessica Meir si tratta della quarta passeggiata spaziale, mentre per Chris Williams è la prima.La passeggiata era stata programmata per lo scorso gennaio ma era stata poi rimandata quando la missione Crew-11 era stata interrotta a causa di un problema medico, una prima assoluta nella storia del laboratorio orbitale che aveva stravolto il programma delle operazioni nello Spazio.

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