Passerella di cani eroi a Montecitorio: è la prima volta nella storia

ROMA – Non solo star dei social e della tv. Marley, cane cieco capace di trovare persone disperse, e Rex, adottato dalla Polizia dopo essere stato maltrattato, sono i primi amici a quattro zampe dell’uomo a fare il loro ingresso alla Camera dei Deputati. L’occasione è stata la presentazione del libro ‘La vita a colori di un cane cieco’ (Bookers Italia), organizzata da Cristina Del Tutto, animatrice di Radio Parlamentare, alla presenza del presidente della commissione Lavoro, Walter Rizzetto (FdI), del presidente della commissione Politiche europee, Alessandro Giglio Vigna (Lega), del deputato del Pd Marco Simiani e di quello di Avs, Devis Dori. Ha partecipato anche il sottosegretario Paola Frassinetti.

“NASCERE DISABILI NON VUOL DIRE NASCERE SCONFITTI”

I protagonisti della giornata sono i padroni di Marley, Carlotta Nelli e Marco Chimenti, che lo hanno salvato dalla morte a cui era destinato a causa della sua cecità. E gli agenti del commissariato di Porta Maggiore, che hanno scelto di prendersi cura di Rex e di trasformarlo in un testimonial per la difesa degli animali negli incontri organizzati con i giovani nelle scuole. “La disabilità fa paura, nessuno la sceglie. Ma nascere disabili non significa nascere sconfitti”, ha esordito Carlotta Nelli, parlando del suo Marley. “Della sua diversità ha fatto un punto di forza, nel 2019 è arrivato da noi in Toscana”, a Santa Maria a Monte, in provincia di Pisa, “e ha iniziato a vivere la sua vita a colori. Marley, ora, da cane da aiutare è diventato un cane che aiuta, è entrato nella Protezione civile e sta prendendo il brevetto di cane bagnino. Ha fatto della sua vita un capolavoro. Ci ha insegnato la felicità e l’arte di vivere”.

MARLEY STAR DA 110MILA FOLLOWER

Nel frattempo Marley è diventato una star dei social (su Instagram ha 110mila follower), ha diverse ospitate in tv (compreso Sanremo) e a breve sarà l’ispiratore di un film. Prima di finire sul grande schermo, la sua storia ha ispirato anche l’ispettore Giovanni La Prova, del commissariato di Porta Maggiore, che ha deciso di far adottare Rex alla Questura di Roma: “Ci è rimasto impressa una frase che ha detto Carlotta in una trasmissione TV: ‘La disabilità esiste solo negli occhi di chi la vuole guardare’. Rex ha subito maltrattamenti da parte dell’uomo, quando è stato trovato era abbandonato ed è rimasto chiuso in un canile per due anni. Ora ha una famiglia fatta di uomini e donne della polizia di Stato. Portiamo Rex nelle scuole, dove parliamo di bullismo e maltrattamenti contro gli animali.

Speriamo che sia un supporto per incentivare le adozioni anche da parte di altre forze polizia”.

IN CALENDARIO LEGGE SU INASPRIMENTO PENE PER MALTRATTAMENTI DI ANIMALI

Rizzetto dal canto suo ha ricordato che “è in calendario la legge firmata dall’intergruppo per la tutela degli animali grazie alla quale vogliamo inasprire, e molto, le pene per chi maltratta gli animali. Per la politica è una grande occasione”. Per Giglio Vigna “quando ci sono belle idee con messaggi positivi non possiamo che supportarle”, mentre per Simiani “la giornata di oggi ci aiuta a capire quanto è importante abbattere le barriere”. Secondo Dori, infine, “gli animali sono essere senzienti, guardando loro non è difficile comprenderlo. E loro ci aiutano a essere più senzienti come essere umani. Su questo non ci sono schieramenti politici a dividerci”.

L’articolo Passerella di cani eroi a Montecitorio: è la prima volta nella storia proviene da Agenzia Dire.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it