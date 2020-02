Categoria: Primi piatti

Ingredienti

Rigatoni 320 g

Carciofi 700 g (circa 5)

Scalogno 50 g

Olio extravergine d’oliva 40 g

Sale fino q.b.

Pepe nero q.b.

Preparazione

Pasta ai carciofi, passo 1

Per preparare la pasta ai carciofi iniziate a pulire i carciofi. Eliminate con le mani le foglie più esterne, quelle più coriacee (1), e ripulite il gambo utilizzando un coltellino (3). Tagliate poi la punta del carciofo (3)

Pasta ai carciofi, passo 2

e dividetelo a metà (4). Utilizzando la punta del coltellino estraete anche la barbetta interna (5). A questo punto tagliate i carciofi a fettine (6). Per non far annerire i carciofi man mano potete sistemarli in una ciotola con dell’acqua e limone.

Pasta ai carciofi, passo 3

Ponete sul fuoco un tegame colmo d’acqua da salare a bollore. Mondate lo scalogno e tagliatelo a falde (7). Versate l’olio in un tegame, unite lo scalogno (8) e lasciatelo appassire per 7-8 minuti. Scolate i carciofi e aggiungeteli in padella (9).

Pasta ai carciofi, passo 4

Aggiungete 50 g dell’acqua che servirà per la cottura della pasta (10). Regolate di sale (11), di pepe e coprite con il coperchio. Trascorsi circa 10 minuti i carciofi risulteranno morbidi (12). A questo punto buttate la pasta nell’acqua bollente e cuocetela seguendo i tempi riportati sulla confezione.

Pasta ai carciofi, passo 5

Prelevate circa 1/3 dei carciofi e trasferiteli in una ciotola, aggiungete 120 g di acqua (13) e frullate il tutto con un mixer a immersione (14) fino ad ottenere un composto cremoso (15).

Pasta ai carciofi, passo 6

Quando la pasta sarà cotta scolatela (16) e trasferitela nella padella con i carciofi che avrete rimesso sul fuoco (17). Mescolate per amalgamare il tutto (18).

Pasta ai carciofi, passo 7

Unite anche la crema di carciofi (19) e mescolate ancora per amalgamare il condimento (20). Impiattate e servite la vostra pasta ai carciofi (21).

Conservazione

La pasta ai carciofi si può conservare per 1 giorno al massimo in frigorifero, chiusa in un contenitore ermetico.

Consiglio

Aggiungete del formaggio grattugiato, oppure della granella di noci per dare croccantezza!

Per realizzare questa pasta abbiamo utilizzato dei carciofi spinosi sardi, ma potete utilizzare anche carciofi di altre tipologie, in base alla stagione!

