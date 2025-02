Pasta al farro, Sgambaro primo produttore: +7,1% a valore

Richiesta prodotto in aumento, anche per motivi salutistici

Roma, 20 feb. (askanews) – Piace sempre di più la pasta al farro e il pastificio Sgambaro si conferma primo produttore a marca con una quota a valore del 24,6% e una crescita registrata nel 2024 del 7,1% rispetto all’anno precedente. Il farro coi suoi derivati, come la pasta, si sta affermando come un alimento chiave nella dieta italiana contemporanea. La sua domanda è in costante aumento e le stime di Ismea per il 2024 indicavano una crescita in valore del 20% e una quota di fatturato di circa 36 milioni di euro.

Proprio la pasta al farro sta conquistando un pubblico sempre più ampio, che include non solo chi cerca alternative al grano duro ma soprattutto chi vuole scegliere proposte più attuali, salutari e nutrienti della pasta tradizionale. “Noi ci abbiamo creduto più di dieci anni fa – sottolinea in una nota Pierantonio Sgambaro, presidente del Pastificio Sgambaro – Oggi i dati di mercato ci confermano che è possibile fare innovazione di qualità con un grano che ha 10mila anni, padre di tutti i frumenti, perché rappresenta una delle prime forme di grano coltivate dall’uomo”.

“Credo che oggi investire nella coltivazione del farro sia un’opportunità per gli agricoltori italiani di diversificare le loro coltivazioni e contribuire a un sistema alimentare più sostenibile – conclude Sgambaro – Lato nostro, continueremo a puntare sulla valorizzazione dei grani antichi per creare un nuovo concetto di pasta che unisce salute, energia e bontà, attraverso una filiera studiata con particolare meticolosità”.