Pastai italiani donano 250mila piatti di pasta alle mense Caritas

In occasione del World pasta day

Milano, 24 ott. (askanews) – In occasione del World pasta day, i pastai di Unione Italiana food hanno simbolicamente donato alle mense Caritas di Milano, Roma, Napoli e Palermo un quantitativo sufficiente ad assicurare 250.000 pasti caldi. Del resto la pasta, oltre a essere un piatto che si prepara rapidamente – secondo Unione italiana food, ci vogliono circa 15 minuti per prepararne uno – è un alimento completo, con un costo accessibile: in fatti bastano poco più di 2 euro per preparare un piatto di pasta per una famiglia di 4 persone. Quello dell’accessibilità è un tema quanto mai caldo in Italia dove sono 24 milioni le persone che ancora nel 2022 sono state costrette a fare delle rinunce vivendo situazioni di disagio quotidiano (dati Rapporto Coop 2022) Con 23 chili annui pro-capite, l’Italia è il più grande consumatore di pasta al mondo, ma il gradimento globale verso la pasta è in costante crescita. In 20 anni il consumo mondiale di pasta è quasi raddoppiato – da 9,1 a quasi 17 milioni di tonnellate. continua a leggere sul sito di riferimento