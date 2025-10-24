venerdì, 24 Ottobre , 25

Omicidio Piersanti Mattarella, le intercettazioni di Piritore: “Sto male da quando mi hanno convocato”

(Adnkronos) - "E’ da quando ci hanno convocato...

Engineering-Fulcrum insieme per cloud federato europeo multi-provider

(Adnkronos) - Engineering, leader italiano della trasformazione digitale...

Michael Jordan torna… a fare canestro: “Ero nervoso”

(Adnkronos) - Michael Jordan torna su un campo...

Moby, raggiunta intesa con Antitrust su quadro impegni condivisi

(Adnkronos) - Moby ha definito un quadro di...
patenti-piu-care-dal-1-novembre,-autoscuole:-“l’aumento-non-e-una-nostra-decisione”
Patenti più care dal 1 novembre, Autoscuole: “L’aumento non è una nostra decisione”

Patenti più care dal 1 novembre, Autoscuole: “L’aumento non è una nostra decisione”

DALL'ITALIA E DAL MONDOPatenti più care dal 1 novembre, Autoscuole: "L'aumento non è una nostra decisione"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – “L’Unasca (Unione Nazionale Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica) chiarisce che l’aumento dei costi per gli esami di guida, in vigore dal 1° novembre 2025, non è una scelta delle autoscuole, ma una misura prevista per legge dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti”. Lo comunica in una nota l’associazione. 

“I nuovi importi – continua la nota – stabiliti per aggiornare i rimborsi allo Stato e rafforzare il servizio della Motorizzazione, sono destinati a coprire i costi del personale esaminatore e non rappresentano alcun guadagno per le autoscuole”. 

“L’Unasca ribadisce il proprio impegno per garantire trasparenza e uniformità nell’applicazione della norma e per vigilare affinché la misura contribuisca a ridurre i tempi d’attesa e migliorare l’efficienza del servizio pubblico”, conclude la nota. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.