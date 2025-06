patologie-respiratorie-croniche,-screening-gratuiti-al-pirellone

Respiriamo Insieme e Sanofi: “Così diffondiamo la prevenzione”

Milano, 10 giu. (askanews) – La prevenzione delle patologie respiratorie croniche arriva per la prima volta nel cuore di un’istituzione di primo piano come Regione Lombardia. Tra consiglieri regionali e dipendenti del Pirellone, in più di 150 hanno deciso di effettuare un controllo funzionale respiratorio, sottoponendosi a spirometrie, misurazioni della frazione esalata dell’ossido nitrico (il cosiddetto FeNo) e degli eosinoflili del sangue, per un serie screening eseguiti gratuitamente negli spazi del Consiglio Regionale dai volontari di Respiriamo Insieme.”L’Associazione Respiriamo Insieme è da 10 anni impegnata per sensibilizzare e promuovere la salute nelle patologie respiratorie croniche – racconta ad askanews Simona Barbaglia, presidente dell’Associazione Respiriamo Insieme APS -. Da 10 anni siamo nelle piazze per promuovere la diagnosi tempestiva della patologie respiratorie croniche e oggi abbiamo voluto garantire la stessa offerta, cioè uno screening respiratorio gratuito, a tutto il consiglio di Regione Lombardia proprio creare un’alleanza e costruire una rete tra clinici, associazioni di pazienti e decisori, per rispondere ai reali bisogni di cura delle persone con queste patologie”Regione Lombardia si conferma così in prima linea nella gestione delle patologie respiratorie. “Regione Lombardia da anni lavora sul tema delle patologie respiratorie, lo facciamo in collaborazione con le associazioni dei pazienti che, insieme ai clinici, in cabina di regia lavorano con la Commissione Welfare per offrire risposte. Quali? Innanzitutto la prevenzione – spiega Emanuele Monti, presidente della Commissione Sostenibilità Sociale, Casa e Famiglia di Regione Lombardia -. La prevenzione è fondamentale, gli screening, lo abbiamo dimostrato nella giornata di oggi, e poi un percorso dall’ospedale al territorio capace anche di fare cura, riabilitazione, creare un percorso per i pazienti cronici di attenzione dedicata. Questo è importante perchè proprio sui pazienti cronici abbiamo la necessità di lavorare ancora meglio. E su una patologia, come quella legata all’ambito respiratorio, molto diffusa e molto importante, in sinergia con gli enti locali sul territorio”.Un’iniziativa resa possibile grazie al contributo non condizionante di Sanofi-Regeneron, che scommentte su un’alleanza tra istituzioni pubbliche, soggetti privati e terzo settore per diffondere la cultura delle prevenzione a ogni livello della società civile.”Noi crediamo fortemente in questa collaborazione tra mondo delle associazioni dei pazienti, istuituzioni, mondo scientifico, accademia: tutti insieme proprio per fare rete e cercare di migliorare le patologie e soprattutto aiutare i cittadini ad una diagnosi precoce, perchè è fondamentale – sottolinea Fulvia Filippini, Direttore Public Affairs di Sanofi -. Io stessa mi sono sottoposta al test oggi, perchè purtroppo soffro anch’io di asma, e devo dire che è stato un momento davvero intenso, sono contenta di questa opportunità. Grazie ancora a Regione Lombardia e Respiriamo Insieme per questa bellissima iniziativa”.