Patrick Zaki parlerà all’inaugurazione dell’anno accademico a Bologna

BOLOGNA – Patrick Zaki alla inaugurazione dell’anno accademico dell’Università di Bologna. Il ricercatore, che si trova in Egitto in attesa della nuova udienza prevista ad inizio aprile, sarà in collegamento con l’aula magna di Santa Lucia, dove il prossimo 26 febbraio si inaugura l’anno accademico 2021-2022 dell’Ateneo di Bologna. Sarà presente anche il ministro dell’Università e della Ricerca Maria Cristina Messa. Zaki prenderà la parola dopo i rappresentati degli studenti. In attesa del processo a carico dello studente arrestato il 7 febbraio 2020, l’Alma Mater, come fa sapere lo stesso a Ateneo, “continua a impegnarsi per tenere alta l’attenzione su questo caso, fino a quando Patrick non sarà libero di poter tornare a frequentare le aule e gli spazi della sua università”.

