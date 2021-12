ROMA – Patrick Zaki sarà rilasciato ma non assolto per l’accusa di diffusione di false notizie in Egitto e all’estero. Lo ha stabilito la seconda divisione del Tribunale di Emergenza per i reati minori di Mansoura, aggiornando l’udienza al prossimo 1 febbraio 2022. Lo conferma sul proprio profilo Twitter il quotidiano indipendente egiziano Mada Masr.

LEGGI ANCHE: Patrick Zaki in tribunale: “Grazie Italia, non dimenticatemi”

ATTIVISTA: “NON PUÒ LASCIARE IL PAESE E RISCHIA UN NUOVO ARRESTO”

“Patrick sarà scarcerato ma è importante sottolineare che non sono decadute le accuse a suo carico: ciò vuol dire che all’udienza del primo febbraio potrebbero decidere di metterlo nuovamente in detenzione cautelare o, peggio, di condannarlo. Inoltre il giudice gli ha imposto il divieto di lasciare il Paese”. Così riferisce all’agenzia Dire Amr Abdelwahab, attivista del movimento Patrick Libero.

LA DECISIONE DEI GIUDICI SUL RILASCIO DI PATRICK ZAKI

I giudici avevano sospeso l’udienza per Patrick Zaki, lo studente egiziano dell’Università di Bologna accusato di diffusione di false notizie, prevista per stamani presso la seconda divisione del Tribunale di Emergenza per i reati minori di Mansoura.

Come riferiscono all’agenzia Dire fonti vicine ai legali del ricercatore, in carcere da 22 mesi esatti quest’oggi, il giudice si sarebbe ritirato per decidere se accogliere le istanze presentate dagli avvocati, che riguardano l’acquisizione di vari atti. Tra questi, i legali di Zaki chiedevano in particolare i video e le immagini delle telecamere di sorveglianza dell’aeroporto del Cairo relative alla giornata del 7 febbraio 2020, giorno in cui Zaki è rientrato in Egitto con un volo partito dall’Italia.

Tali immagini sono “fondamentali per confermare che Patrick è stato fermato dagli agenti direttamente in aeroporto il 7 febbraio”, spiega la stessa fonte, “e quindi non è vero che è stato arrestato l’8 febbraio a Mansoura (sua città d’origine nel nord del Paese, ndr) come è scritto nei verbali ufficiali”.

Questo costituirebbe un grave illecito dal momento che, come hanno più volte denunciato sia i familiari del ricercatore che i suoi avvocati, dal momento dell’atterraggio dell’aereo e quindi dell’arresto fino al trasferimento nella centrale di polizia di Mansoura il giorno successivo, “di Zaki si è persa ogni traccia. Ottenere questa prova serve a ribadire che Patrick è stato vittima di sparizione forzata nelle ore successive all’atterraggio” evidenzia la fonte.

La pratica di arrestare e non notificare né il fermo né il luogo della detenzione ai legali o alla famiglia della persona sarebbe diffusa in Egitto, viene denunciata da tempo dalle organizzazioni per i diritti umani, tra cui Amnesty International, che a luglio del 2016 ha pubblicato un report dal titolo “Egitto: ‘Tu ufficialmente non esisti’. Sparizioni forzate e torture in nome del contrasto al terrorismo”, in cui si parla appunto di “una vera e propria tendenza che vede centinaia di studenti, attivisti politici e manifestanti, compresi 14enni, sparire nelle mani dello Stato senza lasciare traccia”. Di tali sparizioni viene in particolare accusata l’Agenzia per la sicurezza nazionale (Nsa).

