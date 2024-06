patrizia-caselli:-“ho-un-tumore-al-terzo-stadio”.-l’annuncio-dell’ultima-compagna-di-craxi

ROMA – Patrizia Caselli ha rotto il silenzio ed ha raccontato per la prima volta, alle pagine del Corriere della Sera, la diagnosi ricevuta lo scorso febbraio: “Ho un tumore al polmone al terzo stadio su quattro. Sono terrorizzata, non sono pronta a lasciare mio figlio. Non sono pronta a lasciare niente”. Questa la diagnosi ricevuta lo scorso febbraio. Dopo un’operazione in cui le è stata asportata una parte di polmone, la conduttrice ha iniziato il primo ciclo di chemioterapia. “Al Policlinico di Milano mi hanno asportato mezzo polmone destro e dei linfonodi trovati in metastasi, cosa che non si aspettava neanche il medico. Avevo sperato che non fosse necessaria la chemio, ma ora l’ho cominciata”, ha ricordato Caselli. “Il momento più brutto? È stato comunicare la notizia a mio figlio Francois. Mi ha risposto ‘supereremo anche questo’”. Le stesse parole che ci siamo ripetuti anche durante la separazione da suo padre (Alberto Bossi, un medico, ndr”.

CHI È PATRIZIA CASELLI?

Patrizia Caselli ha iniziato a lavorare negli Anni 70 nel mondo del pubblicità e del cinema con Nanni Loy. In seguito, ha iniziato a lavorato come showgirl e conduttrice al fianco di Walter Chiari, con il quale ha avuto una lunga relazione. “Mi ha vista in teatro e mi ha fatta chiamare per un provino. Io avevo 19 anni e lui 36”, ha raccontato Caselli. Nella vita del celebre conduttore c’erano la fidanzata Marina Occhiena (ex cantante dei Ricchi e Poveri) e Anna Maria Rizzoli. “Bisogna farsi spazio come nel gioco delle tre sedie. C’erano altre donne. Per ufficializzare, c’è voluto tempo”.

Nei primi Anni 80 ha inciso incide anche alcuni 45 giri come cantante ed ha lavorato anche in teatro, nello spettacolo ‘Hai mai provato con l’acqua calda?’, con Chiari e Ivana Monti e con Domenico Modugno nella riedizione della commedia ‘Mi è caduta una ragazza nel piatto’.

Successivamente ha debuttato in Rai nel varietà estivo di Rai 2 ‘Bella d’estate’ ancora al fianco di Walter Chiari e poi è apparsa nel cast di ‘Chi tiriamo in ballo?’, in onda sulla stessa rete, presentato tra gli altri da Gigi Sabani e l’anno successivo ha condotto in solitaria ‘Master 88’. Ha lavorato con Luciano Rispoli ne il programma ‘La rete’ su Rai 2, con Piero Vigorelli in ‘Detto tra noi’.

PATRIZIA CASELLI, LA RELAZIONE CON BETTINO CRAXI

Dopo aver rotto con Chiari, a causa di alcuni tradimenti di lui, Caselli ha conosciuto Bettino Craxi. Dopo il 1994 ha abbandonato il mondo della televisione, rompendo il contratto con la Rai per seguire Craxi ad Hammamet. Sono stati insieme per 9 anni, dal 1991 al 2000, fino alla morte di lui (il 19 gennaio 2000). La loro relazione è stata accennata anche nel film ‘Hammamet’ di Gianni Amelio con Pierfrancesco Favino nei panni dell’ex leader del Partito Socialista Italiano e Claudia Gerini in quelli di Patrizia Caselli. “Non è stato un viaggio facile perché in Tunisia c’erano anche la moglie Anna e la figlia Stefania. Stavo attenta a non andare nei posti frequentati da Anna. Craxi cercava ogni giorno di pranzare o cenare con me. Ho cambiato casa otto volte: una volta, avevo trovato tutto sottosopra e un machete sul letto”, ha ricordato Caselli, che ha concluso: “Sono felice di averlo seguito perché oggi posso dire: alla fine, sono una donna di sentimenti; per amore, faccio saltare il banco“.

