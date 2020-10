Patrizia de Blanck contro Maria Teresa Ruta al Grande Fratello Vip 2020: “E’ un personaggio ridicolo” | Video Mediaset

La Contessa De Blanck critica l’atteggiamento di Maria Teresa Ruta nei confronti della figlia Guenda durante il gioco della mummia. La nobildonna non tollera i modi troppo plateali ed enfatici della conduttrice e ieri sera in ben due occasioni la critica aspramente. Prima in giardino con Elisabetta e Pierpaolo che condividono il suo pensiero. Dopo con Massimiliano Morra.

La Contessa, seduta in salone con Massimiliano si scaglia nuovamente contro l’esuberante Maria Teresa Ruta che non la smette di saltellare, ridere e viversi il gioco della mummia a 360 gradi. “Vuoi fare la buffona? Ha 60 anni”. Insomma, pare che le verve della Ruta infastidisca la Contessa che dice che i suoi preferiti sono Enock, Massimiliano e Andrea. Ecco Il Video Mediaset

