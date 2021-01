Patrizia Mirigliani a Verissimo: “Ho denunciato mio figlio per salvarlo” | Video Mediaset

Patrizia Mirigliani a Verissimo ha parlato delle difficili scelte che ha dovuto prendere per salvare suo figlio Nicola. Quest’ultimo è entrato nel giro della tossicodipendenza a diciotto anni. Oggi le cose sono per fortuna cambiate. “Sta facendo un percorso terapeutico, ma oggi ha raggiunto una nuova consapevolezza: ha capito che le droghe tolgono la coscienza. Si è sentito smarrito, è buono ma è anche fragile. Aveva bisogno di più amore, il problema è stato causato dal mondo intorno, a scuola ha subito tanto bullismo”. La patron di Miss Italia ha anche detto: “Ho denunciato mio figlio per salvarlo, non c’era altra soluzione. Quando si prende una decisione come questa lo si fa perché si è soli. La pietà di una madre non aiuta un figlio”. Ecco il video Mediaset con l’intervista integrale.

continua a leggere sul sito di riferimento