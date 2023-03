Patrizio Dei Tos confermato alla guida di Confindustria Serbia

Rinnovato il mandato di due anni nell’Assemblea generale dei soci

Roma, 22 mar. (askanews) – L’Assemblea generale dei soci di Confindustria Serbia, tenutasi mercoledì 22 marzo 2023, ha votata all’unanimità la proroga del mandato dell’attuale presidente Patrizio Dei Tos, che rimarrà alla guida dell’associazione degli industriali italiani in Serbia per i prossimi due anni.

Patrizio Dei Tos, imprenditore veneto, è fondatore e amministratore del Gruppo Labor Legno di Cordignano (Treviso), che annovera fra le sue aziende, oltre a Labor Legno, Itlas, i Grandi Classici e la più giovane Labor SRB, che ha la propria sede a Sremska Mitrovica (Serbia) con due stabilimenti produttivi.

“Ringrazio tutti i colleghi imprenditori che hanno scelto di accordarmi la loro fiducia. Nel prossimo biennio continueremo a rafforzare la nostra presenza sul territorio della Serbia, ma anche in Italia grazie al nuovo membro della mia squadra, Giampiero Beltotto, che da oggi è ufficialmente il rappresentante territoriale di Confindustria Serbia per l’Italia settentrionale”, ha dichiarato Dei Tos alla chiusura dell’Assemblea.

Nella seduta di oggi, i soci hanno approvato anche il piano di attività per l’anno prossimo che, come focus, avrà le risorse umane e l’istruzione, agroindustria, trasporti e logistica così come le catene di fornitura.

