Patti Lateranensi, il 96esimo anniversario si celebra a palazzo Borromeo

Gli arrivi delle massime cariche istituzionali italiane

Roma, 13 feb. (askanews) – La premier Giorgia Meloni partecipa a Palazzo Borromeo, Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede, alle celebrazioni per il 96esimo anniversario dei Patti Lateranensi, presenti anche i ministri Antonio Tajani e Guido Crosetto, i presidente di Camera e Senato e il Capo dello Stato. La presidente del Consiglio è stata accolta dall’ambasciatore italiano presso la Santa Sede, Francesco Di Nitto. È la terza volta che il governo Meloni, da una parte (alla presenza del capo dello Stato, Sergio Mattarella), e la delegazione del Vaticano – guidata dal cardinale segretario di Stato, Pietro Parolin – e della Cei, dall’altra, si incontrano all’Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede per fare il punto sui temi di interesse reciproco e concordatario.L’annuale summit bilaterale celebra anche il 41esimo anniversario dell’Accordo di modifica del Concordato. La guerra in Ucraina e in Medio Oriente, i diritti dei migranti, e gli scenari davanti alla nuova amministrazione Trump, sono comunque oggetto dei colloqui e temi cari a Papa Francesco. Il Vaticano invita caldamente a seguire una strategia multilaterale sia rispetto all’Onu che all’Unione europea.