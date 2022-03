“La firma del Patto per Napoli è un momento importante per la città e segna una forte discontinuità con il passato più recente, in cui Napoli ha patito un isolamento politico grave e penalizzante. Adesso la grande sfida da raccogliere sarà quella di rendere concreto il Patto, migliorando in maniera visibile l’efficienza dei servizi ai cittadini”.

Lo scrive in una nota il deputato Alessandro Amitrano (M5s), che avverte: “dopo la firma del Patto occorrerà mantenere sempre altissima l’attenzione sulla città, non sarebbero ammissibili cali di tensione.

Con oggi inizia un percorso di sviluppo che deve vedere protagoniste tutte le istituzioni nell’individuazione di una strategia di crescita per il futuro della terza città italiana, a partire dalle questioni prioritarie del lavoro, della sicurezza e della gestione delle risorse europee”, ha concluso il parlamentare.

L’articolo Patto per Napoli: Amitrano (M5s), giorno importante, ora concretezza proviene da Notiziedi.

