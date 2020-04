“Bisogna dotare gli imprenditori e i lavoratori dei dispositivi di sicurezza, dell’app, del tracciamento dei percorsi, dei termo-scanner, dobbiamo mettere gli imprenditori nelle condizioni di potere lavorare in sicurezza loro e i loro dipendenti. Lo Stato deve accompagnare l’imprenditore in questo sistema di sicurezza”. Ad affermarlo Stefano Patuanelli, ministro dello Sviluppo Economico, a “Che tempo che fa” su Raidue.

“C’è una concentrazione forse sbagliata su chi e quando può riaprire. Sono due fattori importanti, ma è fondamentale capire come riaprire”, ha sottolineato Patuanelli.

“Dobbiamo dare certezze al nostro sistema produttivo, è un problema complesso. Il tema non è solo la sicurezza nei luoghi di lavoro,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Patuanelli “Ragioniamo sulla regionalizzazione delle riaperture” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento