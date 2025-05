(Adnkronos) – Tommy Paul e la passione per la Lazio. Il tennista americano, numero 12 del mondo e pronto per l’esordio agli Internazionali d’Italia 2025, racconta il suo amore per la squadra biancoceleste: a contagiarlo, il suo ‘collega’ Riley Opelka. Giocatore preferito? “Matteo Guendouzi”.

Prima di entrare in campo per l’allenamento, Paul ha ricevuto in regalo dalla Lazio una maglia ufficiale, un cappello e un costume.