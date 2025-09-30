martedì, 30 Settembre , 25

Sinner, quanto guadagna se vince a Pechino? Il montepremi

(Adnkronos) - Quanto guadagna Sinner se vince la...

Sinner-Tien: orario, precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) - Jannik Sinner in campo per la...

Ondata di maltempo sul Centro-Sud, è allerta gialla in otto regioni

(Adnkronos) - Ottobre inizia all'insegna del maltempo e...

“Preparatevi alla guerra”, dal Pentagono l’alert ai generali. E Trump avverte Putin sul nucleare

(Adnkronos) - Prima l'allerta del Pentagono ai generali...
paulo-dybala-diventa-papa,-l’annuncio-social-con-la-moglie-oriana-sabatini:-“la-prima-foto-in-tre”
Paulo Dybala diventa papà, l’annuncio social con la moglie Oriana Sabatini: “La prima foto in tre”

Paulo Dybala diventa papà, l’annuncio social con la moglie Oriana Sabatini: “La prima foto in tre”

MondoPaulo Dybala diventa papà, l’annuncio social con la moglie Oriana Sabatini: “La prima foto in tre”
Redazione-web
Di Redazione-web

ROMA – “La prima foto in tre”. Paulo Dybala e la moglie Oriana Sabatini annunciano così l’arrivo del loro primo figlio. Un post social che racconta con un video i primi momenti da genitori del calciatore e dell’attrice, cantante e modella.

Gli occhi emozionati e i grandi sorrisi riempiono le immagini – con tanto di ecografia – che hanno fatto il pieno di like e di auguri, da Alvaro Morata a Tony Effe (anche lui quasi papà). E, sempre tra i commenti, c’è stato anche lo spoiler sul sesso. È lo stesso attaccante della Roma a pubblicare un cuore e un fiocco rosa, suggerimento dell’arrivo di una bambina. Paulo Dybala e Oriana Sabatini si sono sposati a luglio 2024 e stanno insieme dal 2018.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ORIANA (@orianasabatini)
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.