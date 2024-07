ROMA – Paulo Dybala e Oriana Sabatini oggi sposi: il sì questo pomeriggio a Buenos Aires, in Argentina, davanti a circa 300 invitati. Dopo le nozze l’attaccante della Roma rientrerà in Italia per proseguire gli allenamenti pre-campionato.

Coloro che sono in attesa di scoprire qualche dettaglio sui festeggiamenti resteranno a bocca asciutta. Gli sposi hanno chiesto agli invitati di non portare gli smartphone perché desiderano che questo giorno importante per loro resti riservato e rilassante.

LA PROPOSTA DI MATRIMONIO A ROMA

Lo scorso novembre a Roma, precisamente davanti alla Fontana di Trevi, Dybala si è inginocchiato con l’anello per chiedere la mano della modella e cantante argentina, che ha risposto sì. Con loro Alvaro Morata e Alice Campello.

L’articolo Paulo Dybala e Oriana Sabatini oggi sposi: quello che sappiamo sul matrimonio proviene da Agenzia Dire.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it