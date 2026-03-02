lunedì, 2 Marzo , 26

Paulo Dybala e Oriana Sabatini sono genitori: è nata la loro primogenita
Paulo Dybala e Oriana Sabatini sono genitori: è nata la loro primogenita

Foto dai profili Instagram della coppia

ROMA – Nelle ultime ore la notizia era circolata da un sito all’altro. Ora arriva la conferma dai diretti interessati. Paulo Dybala e Oriana Sabatini sono diventati genitori. In serata hanno pubblicato un post condiviso in cui mostrano la loro primogenita. “Un applauso per mamma e papà”, scrive la coppia che, solo qualche giorno fa, si era mostrata sotto la pioggia con il pancione della 29enne in bella vista. L’annuncio della gravidanza era arrivato lo scorso settembre, con la rivelazione che si sarebbe trattato di un fiocco rosa. La piccola era attesa per l’11 marzo, poi questa mattina l’arrivo anticipato.

Oriana ha partorito all’ospedale Gemelli di Roma, città scelta per permettere al neo papà di conciliare vita personale e impegni calcistici con il club giallorosso. Proprio ieri era in calendario il match in casa della Roma contro la Juventus finito 3 a 3. Il desiderio iniziale della modella e cantante, però, era quello di far nascere la bambina in Argentina, in modo tale da avere vicino la famiglia.

Riguardo al nome, la bimba si chiamerebbe Gia, dal film “Gia – una donna oltre ogni limite” con Angelina Jolie. “Il nome è deciso, ma non lo dirò. Mi piace da 15 anni. Ho avvisato Paulo di come si sarebbe chiamata, non gliel’ho chiesto”, aveva dichiarato Oriana in una recente intervista a Resumido.

